З наступного року у Чернівцях плата за водопостачання зросте більш як на 8 грн

З 1 січня 2018 року у Чернівцях зросте плата за водопостачання та водовідведення. Таке рішення ухвалили під час відкритого обговорення проектів постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Так, плата за водопостачання зросте із 8,02 гривні до 8,20, за централізоване водовідведення – із 4,17 до 4,31 гривень (без ПДВ). У результаті, за воду мешканці багатоповерхівок платитимуть 15 гривень, приватних будинків – трохи більше 13.

– Усі ми бачимо у який період інфляції ми живемо. Всі ми розуміємо, що ціни ростуть. Ціни ростуть на електроенергію, на газ, на паливно-мастильні матеріали, ціни ростуть на мінімальний прожитковий мінімум, який ми застосовуємо для заробітної плати робітникам «Водоканалу». Ціни ростуть на матеріали, на труби, на засувки, на інші матеріали, – зазначила головний економіст КП «Чернівціводоканал» Наталя Прокопчук.

Однак це не єдина причина підняття тарифів. До цього призвів також кредит по проекту KfW, який місто ще навіть не взяло.

Витрати на обслуговування кредиту збільшаться через зростання курсу євро, зазначив активіст Андрій Жилкін.